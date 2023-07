Deux développeurs fusionnent avec le soutien de Susi Partners

(c) – Unsplash

Les développeurs français 3N Développement et ADE (L’Agence de Développement des EnR) ont fusionné pour donner naissance à Apal MW, dont une participation majoritaire est acquise par la société de gestion suisse Susi Partners. Les deux acteurs ont une bonne expérience dans le développement de projets solaires et éoliens pour compte de tiers et veulent maintenant construire et exploiter de nouveaux actifs.

ADE était dirigé par Antoine Pedersoli et 3N Développement par Antoine Leclerc, lesquels restent ...