Au Portugal, Akuo réussit à lancer sa centrale à prix record

Akuo Energy est finalement parvenu à financer la centrale solaire de 180 MW décrochée à un prix plancher en 2019 lors de l’appel d’offres du gouvernement portugais. Il avait proposé un tarif d’achat de 14,76€/MWh pendant 15 ans. L’augmentation du coût des panneaux solaires et des taux d’intérêt avaient suscité des doutes sur la capacité du développeur-producteur français à tenir ses promesses. Il y est arrivé quatre ans plus tard, bouclant au début de ce mois avec un groupement bancaire le contrat de financement de ce projet de 130 M€ incluant une part de plus de 20% apportée en fonds propres. « Ce projet avait ...