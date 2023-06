Hydrogène : Qair prépare une dizaine de sites de production en France

@Qair Energy

Dans la longue liste des usines et infrastructures de production, consommation et transport de l’hydrogène décarboné énumérées par Carole Delga, présidente de l’Occitanie lors des Journées Hydrogène dans les territoires organisées cette semaine à Pau, l’usine Hyd’Occ préparée par Qair et l’Arec (65%/35%) à Port-la-Nouvelle (Aude) figurait en tête. “Avec 10 tonnes produites par jour dès 2024, cette usine représentera à elle seule 21% des objectifs d’hydrogène inscrits dans la trajectoire régionale”, souligne la Région dans un communiqué, une porte-parole signalant aussi le projet à Bessières (Haute-Garonne) près de Toulouse mené par Lhyfe.

La première pierre de l’usine de Qair, ...