E.ON signe un gros CPE avec l’Armée

Un contrat sur 20 ans pour, à la fois, réduire de 30% la consommation d’énergie et de 55% les émissions de gaz à effet de serre, tout en portant à plus de 50% le taux d’énergies renouvelables. Ce contrat de performance énergétique (CPE), signé entre E.ON et le ministère des Armées, est d’autant plus important qu’il ...