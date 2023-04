Hydrogène : Kouros Lab va tester le procédé de H2Site

Axé sur la décarbonation de l’industrie et des transports par la production et l’utilisation de gaz renouvelables innovants, Kouros France structure sa démarche en créant un laboratoire pour tester et éventuellement investir dans des technologies estimées clés. Telles que la purification de gaz de synthèse, issue de la pyrolyse de biomasse ou de déchets.

Kouros Lab va ainsi expérimenter cette année le procédé de la start-up espagnole H2Site. Son réacteur à membrane à la base orienté surtout sur le crackage ...