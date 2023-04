Selfee collecte 11 M€ pour ses projets territoriaux

Dédiée à l’autoconsommation d’électricité renouvelable dans les collectivités territoriales, Selfee s’associe plus étroitement avec le Crédit Agricole, à la faveur d’une augmentation de capital à laquelle participe aussi EverWatt, un autre actionnaire historique. La levée de fonds atteint 11 M€, succédant à deux premières collectes de 1 M€ puis 1,5 M€.

Les deux cofondatrices, Sandra Magnin et Dominique de Maricourt, accueillent notamment la nouvelle entité Crédit Agricole Transitions et Energies, structurée l’année dernière et destinée ...