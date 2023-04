Le double avantage de l’agrivoltaïsme

Compte-rendu du Forum Time to Change, organisé par GreenUnivers et Option Finance les 28 et 29 mars à Deauville. Session agrivoltaïsme –

@ DR Time to Change

Faire prospérer les productions agricoles tout en générant une énergie abondante et bon marché : tels sont les deux enjeux des centrales agrivoltaïques émergeant en France, selon les participants à la table ronde consacrée au sujet. Ils affirment que ces principes ne sont pas contradictoires. « La crainte majeure est de voir la valeur quitter le monde agricole, certains redoutant que des fonds de pension vautours arrivent sur nos terres », formule Olivier Degos, directeur général de la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Mais dans la toute fraîche ...