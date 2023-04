Eolien en mer : comment préserver une filière en Europe

(c) – Jacopo Landi

Compte-rendu du Forum Time to Change, organisé par GreenUnivers et Option Finance les 28 et 29 mars à Deauville. Session éolien en mer –

Un prix comme celui proposé par EDF sur l’appel d’offres en Normandie « pose la question de la pérennisation du marché en Europe », selon Stéphane Alain Riou, directeur offshore d’Iberdrola Renewables. Le dirigeant a participé à une table ronde consacrée à l’éolien en mer aux côtés de Laurence Martinez-Bellet, avocate associée au cabinet Watson Farley & Williams, et Hubert Dejean de la Batie, vice-président de la région Normandie, président du conseil d’administration de Conservatoire National du Littoral et du collectif Effinergie, maire de Sainte-Adresse et vice-président de la communauté urbaine du Havre.

Europe contre Asie

Malgré le faible nombre d’éoliennes installées dans ses eaux, la France ...