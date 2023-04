Hydrogène : massifier, innover, réglementer

Compte-rendu du Forum Time to Change, organisé par GreenUnivers et Option Finance, qui a réuni près de 700 investisseurs et dirigeants d’entreprises les 28 et 29 mars à Deauville. Session hydrogène –

Time to Change 2023, plénière hydrogène. DR

« Nous ne sommes pas si inquiets que cela quant à l’approvisionnement de nos usines de production d‘hydrogène », affirme François Dedieu, directeur de la stratégie de H2V, interrogé lors de la conférence consacrée à l’hydrogène. Le développeur et futur producteur d’hydrogène prépare notamment deux projets de décarbonation industrielle de 200 MW chacun à Dunkerque et Fos-sur-Mer et, pour les alimenter, anticipe « un mix de ‘pur renouvelable’ éventuellement additionnel basé sur des corporate power purchase agreements avec les producteurs d’énergie renouvelable, complété par de l’électricité nucléaire, car il est impossible de s’arrêter aux 1 500 heures par an ...