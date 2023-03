Eolien en mer : le prix proposé par EDF gagne en Normandie, Oléron se précise

Saint-Nazaire @EDF Renouvelables

EDF assoit encore un peu plus sa domination sur le marché de l’éolien en mer français. Le consortium Eoliennes en Mer Manche Normandie, qu’EDF Renouvelables mène avec le développeur canadien Maple Power, a remporté l’appel d’offres pour le parc posé de 1 GW au large de la Normandie, a annoncé aujourd’hui le ministère de la Transition énergétique. Les éoliennes devraient être mises en service en 2031 et le parc se trouvera en zone économique exclusive. Les autres candidats étaient Iberdrola, TotalEnergies-RWE, Shell, Ocean Winds et le consortium Vattenfall-Skyborn Renewables-Banque des Territoires.

« Un positionnement agressif »

EDF remporte donc son ...