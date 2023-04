Eiffage-Sun’R crée Sun’Hydro, achète une centrale

@Mairie de Grépiac

Le récent mariage entre Eiffage et Sun’R fait des petits dans l’hydroélectricité. Intégré en fin d’année dernière dans le groupe de construction, Sun’R et notamment son offre de fourniture Volterres vont profiter du portefeuille de petites centrales qu’Eiffage Concessions a constitué ces dernières années, soit 14 barrages dont neuf repris en 2019 pour un montant évalué entre 20 et 30 M€, en cours de rénovation et montée en puissance. Ils sont maintenant regroupés dans une entité spécifique baptisée Sun’Hydro.

Ce portefeuille devrait ...