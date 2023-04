Des anciens de Green Giraffe veulent accompagner les petits développeurs

(c) – Unsplash

Un nouvel acteur émerge dans le financement de la transition énergétique. Trois anciens membres du cabinet Green Giraffe – Emine Topal, Kevin Friedman et le fondateur Jérôme Guillet – viennent de lancer SNOW-Sustainable energy now, basé entre Paris et Amsterdam. Ils seront rejoints en cours d’année par Erkan Uysal, directeur du marché des Pays-Bas pour le développeur solaire Lightsource BP, formant une équipe expérimentée dans les énergies renouvelables.

Small is beautiful

Jérôme Guillet a quitté Green Giraffe en 2021, laissant ...