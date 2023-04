Eolien en mer et géothermie au programme du CSE

Hormis l’examen des projets de décrets pour les programmations pluriannuelles de l’énergie de Corse et de Wallis et Futuna, le Conseil supérieur de l’énergie se penchera le 18 avril sur deux textes sur l’éolien en mer et la géothermie de minime importance.

Le premier vise à préciser les critères nécessaires à l’aviation civile pour rendre un avis conforme lorsqu’une autorisation environnementale porte sur un parc éolien en mer. « Cette modification clarifie la soumission des projets éoliens en mer à la consultation ...