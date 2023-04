Biodiversité : Valorem et WPD France densifient les efforts

Encourager la biodiversité ou faire en sorte de lui nuire le moins possible devient un enjeu dans les projets d’énergies renouvelables. Les initiatives ne datent pas d’hier mais se font plus fréquentes. Les risques sont aussi importants, car pouvant annuler des projets. Signe de cette évolution, le Syndicat des énergies renouvelables (Ser) organisera le 5 juillet son premier forum sur le sujet, intitulé « Energies renouvelables & biodiversité : même combat ». Le Ser veut faire le point entre autres sur « les solutions apportées par les filières pour minimiser ces impacts et promouvoir de potentiels bénéfices ».

Parmi les démarches menées sur le terrain, on notera celle de WPD France, mécène depuis l’année dernière de l’association environnementale Noé. Le développeur-producteur éolien et solaire a lancé hier le ...