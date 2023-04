(c) – Unsplash

Le projet colossal du développeur britannique Xlinks trouve du soutien auprès des Emirats arabes unis. La start-up fondée en 2018 propose de transporter l’électricité solaire et éolienne produite au Maroc via des câbles sous-marins jusqu’au Royaume-Uni. Elle vient de lever 25 M£ (28,2 M€) auprès de la compagnie nationale d’énergie des Emirats, TAQA, auxquels s’ajoutent 5 M£ (5,6 M€) apportés par Octopus Energy. Cet important fournisseur et développeur anglais ...