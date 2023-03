Dans l’énergie, quelle capacité à agir pour le gouvernement ?

Assemblée nationale (@ JPP)

L’énergie devait être un des temps forts de l’action du gouvernement en 2023 : une loi d’accélération des énergies renouvelables et ses textes d’application à venir sous six mois, son équivalent ensuite pour l’électronucléaire et avant juillet, un texte quinquennal de programmation énergétique formant la base législative de la Stratégie nationale bas carbone et de la 3e Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) pour 2028 et 2033.

Ayant échappé ce soir de justesse – il a manqué neuf voix – à l’Assemblée nationale à la motion de censure déposée par le groupe centriste Liot, un gouvernement peut-être en sursis ...