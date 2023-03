Lhyfe boucle sa première acquisition, en Finlande

Le développeur et producteur d’hydrogène renouvelable Lhyfe réalise sa première opération de croissance externe. Au Nord de l’Europe, en Finlande en l’occurrence, là où l’espace et le vent abondent. L’entreprise vendéenne prend une participation de 49% au capital de Flexens, un autre développeur hydrogène et power to X, basé sur l’île d’Aaland où il participe à un programme de recherche pour décarboner l’île et ses bateaux.

Cet employeur de 19 personnes affiche un portefeuille d’une vingtaine de projets dont quatre déjà en association avec le français. Comme l’explique Taia Kronborg, directrice des ventes de Lhyfe, ce dernier sera à terme propriétaire ...