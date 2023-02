La fin de l’année 2022 avait été dense pour les levées de fonds des cleantech, le début de 2023 poursuit sur la même dynamique. Le baromètre mensuel de GreenUnivers compte pas moins de 25 opérations, avec notamment le retour en force de l’hydrogène parmi les tours de table recensés.

La lumière a été braquée sur ce secteur ce mois-ci en raison du salon Hyvolution. Plusieurs entreprises ont annoncé des augmentations de capital, comme HySiLabs et Verso Energy. Avec quatre opérations au compteur pour un peu plus de 100 M€, c’est le secteur qui a mobilisé le plus d’argent ce mois-ci.

Les énergies renouvelables reviennent dans le classement, avec deux opérations. Dont la fin du tour de table du producteur indépendant Qair. Le montant exact de la levée de fonds n’est pas connu, mais estimé autour de 300 M€.

Huit opérations dans l’efficacité énergétique

Même sans compter cette opération et avec les 3 autres dont les montants sont confidentiels, les cleantech ont levé la somme plus que respectable de 219 M€. Le mois de janvier aura donc été plutôt porteur, dépassant les résultats d’octobre et novembre.

Le secteur de l’efficacité énergétique se place deuxième au classement pour les montants levés, à 65,2 M€, mais regroupe le plus grand nombre d’opérations, huit. Juste derrière arrive la mobilité, toujours aussi dynamique, avec cinq levées totalisant au moins 18,6 M€. L’hydrogène y figure à nouveau, via les taxis de Hype, mais la catégorie inclut aussi l’original voilier de Neoline Armateur, dont la construction vient d’être lancée.

