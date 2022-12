Les société des cleantech poursuivent sur leur lancée au mois de novembre, levant un peu plus de 170 M€ en equity dans 13 opérations. Ce résultat est légèrement inférieur à celui du mois d’octobre, durant lequel 210 M€ avaient été collectés.

Le secteur de la mobilité est toujours bien représenté, comme lors des trois derniers mois, avec deux tours de table d’environ 30 M€. A signaler l’arrivée dans le baromètre de GreenUnivers des moteurs hybrides pour avions de Voltaero, en plus des bornes de recharge de Waat.

L’économie circulaire est le secteur qui enregistre le plus gros montant d’argent levé, avec 65,4 M€. Parmi les quatre opérations dans cette catégorie, citons notamment l’entrée au capital de Rosi Solar du japonais Itochu et les 34 M€ récoltés par Fairmat pour le recyclage de matériaux composites. L’efficacité énergétique est aussi bien représentée, avec quatre collectes. La plupart concernent des solutions numériques pour optimiser la consommation énergétique des bâtiments.

L’hydrogène est toujours absent, tandis qu’une seule opération a été enregistrée dans les EnR. Le secteur a désormais atteint une maturité technologique, ce qui peut expliquer pourquoi la seule levée concerne l’agrivoltaïsme d’Enervivo. La discipline offre encore des possibilités d’innovation à explorer, tandis que plusieurs autres levées dans les EnR concernent le financement de projets et ne sont donc pas incluses dans le baromètre de GreenUnivers.

Méthodologie

Notre bilan intègre les collectes recensées par GreenUnivers et réalisées auprès de différents investisseurs : fonds, industriels, institutionnels, Bourse, family offices, personnes privées (crowdfunding et autres). Il ne concerne que les investissements en fonds propres et pas la dette. ...