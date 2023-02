Hydrogène : le secteur avance à l’aveugle [Dossier]

Si la plupart des acteurs s’accorde à dire que l’hydrogène tiendra un rôle clé dans le mix énergétique de demain, beaucoup de barrières restent à lever pour assurer son déploiement à grande échelle.

Au niveau législatif et réglementaire, de nombreuses incertitudes perdurent tant en Europe qu’en France : les actes délégués européens se font attendre, la question de savoir si l’hydrogène bas carbone à partir de nucléaire peut entrer dans les objectifs européens n’est pas réglée, la taxe carbone européenne aux frontières reste pour l’instant floue et la révision de la stratégie nationale fait craindre aux professionnels que l’hydrogène ne rime qu’avec une décarbonation des sites industriels les plus émetteurs.

Du côté de l’offre, si la France a l’ambition d’installer 6,5 GW d’électrolyseurs d’ici 2030, pour l’instant seuls 13 MW sont en service. Ce qui n’empêche pas les entreprises de multiplier les projets, notamment les producteurs d’énergies renouvelables.

Du côté des usages (mobilité, industrie, énergie), les initiatives se multiplient dans les territoires mais les professionnels craignent toujours que la demande ne suive pas l’offre. Les modèles économiques se cherchent, certaines entreprises n’hésitant pas à proposer des offres combinées.