CVE, Valorem, Verso Energy volontaristes dans l’hydrogène

(Crédit : Siemens Gamesa)

En préparation depuis deux ans, l’arrivée de CVE dans la production d’hydrogène a été confirmée lors du salon Hyvolution organisé les 1er et 2 février à Paris. Le développeur-producteur photovoltaïque, biométhane et hydroélectrique prépare deux premiers projets d’électrolyse pour 2025, associés à la récupération de CO2 biogénique issu de méthaniseurs et destiné à alimenter des stations de recharge et des usages industriels. En 2030, CVE envisage d’orienter 10% de sa production électrique vers celle d’hydrogène.

Cet objectif réclame du volontarisme, souligne Marianne Boust, directrice marketing de CVE : « chaque semaine, un acheteur d’électricité en direct nous fait une offre. Les contrats d’achat d’hydrogène sont ...