Avis de fort lobbying réglementaire dans l’agrivoltaïsme

« Agile » : c’est l’adjectif commun retenu par la FFPA* et France Agrivoltaïsme pour qualifier le futur cadre réglementaire souhaité pour les projets de leurs adhérents. Après le vote hier soir de la loi sur les énergies renouvelables, les deux associations de porteurs de projets agrivoltaïques, impliquées depuis des mois et chacune de leur côté dans les travaux inter-ministériels puis parlementaires, ont réagi rapidement par des communiqués. D’abord pour saluer l’adoption d’une définition de l’agrivoltaïsme, France Agrivoltaïsme insistant pour sa part sur « la clarification nécessaire » qu’a représenté « la distinction entre l’agrivoltaïsme et les projets « compatibles » avec une activité agricole ».

Ensuite pour demander dès maintenant un cadre réglementaire « robuste et agile » (FFPA), ou « agile et protecteur » selon France Agrivoltaïsme. Ce qui traduit ...