Vol-V, le retour

Depuis la cession en 2019 de ses centrales et projets de biométhane à Engie puis celle des activités éoliennes et solaires à la CNR, Cédric de Saint-Jouan et ses deux associés fondateurs de Vol-V n’ont pas été inactifs. Pionnier de ces trois énergies renouvelables depuis 2005, Vol-V veut faire de même désormais dans d’autres secteurs de la transition énergétique et écologique. Quelque 50 M€ sont en cours d’investissement dans ...