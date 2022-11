Mobilité : Waat lève 30 M€ pour changer de dimension

Source : Waat

Le groupe Raise (1,5 Md€ sous gestion) est entré au capital de l’installateur et opérateur de bornes de recharge Waat via un investissement de 30 M€ réalisé à travers sa plateforme Raise Impact. Lancée en 2019 et dirigée par Aglaé Touchard Le Drian et Serge Bedrossian, elle gère aujourd’hui 260 M€. Cette opération permet à Raise de détenir environ 20% du capital de l’entreprise, alors que les cofondateurs de Waat Patrick Kic et Yann Evin restent majoritaires et en charge de la gouvernance.

Un CA en forte progression

Fondée en 2018, Waat vise les marchés des copropriétés, du tertiaire et des bailleurs sociaux, proposant ...