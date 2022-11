Agrivoltaïsme : la FFPA rejointe par Valorem, mobilisée pour convaincre les députés

La Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA) compte un nouvel adhérent de poids : Valorem. Le développeur-producteur EnR, ambitieux dans ce secteur, partage avec la FFPA « une vision commune de l’agrivoltaïsme inclusive et ouverte aux innovations », selon les termes de Cyrille Gourmelon, responsable business développement France de Valorem, dans un communiqué.

Promoteur d’un agrivoltaïsme de grande envergure, la FPPA compte désormais cinquante membres, dont une quarantaine l’ont rejointe pendant les six derniers mois, précise Quentin Hans, chargé de développement et de communication. Parmi eux, trente associations d’agriculteurs, des exploitants et une dizaine de développeurs solaires, dont GLHD, EDF Renouvelables, EnBW-Valeco, Agriterra Group (Akuo Energy) ou ...