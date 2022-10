Valorem et l’Inrae s’associent dans la recherche agrivoltaïque

Le développeur et producteur d’EnR a signé un accord avec l’Inrae afin d’étudier le comportement de différentes espèces végétales dans le cadre de projets agrivoltaïques. La recherche, d’une durée minimale de deux ans, se concentrera principalement sur le fourrage pour le bétail et sur les légumineuses et sera conduite autour de deux sites.

Elevage et cultures

Le premier est le projet d’agrivoltaïsme d’élevage de La Tour Blanche, initié en 2015 et mis en service en 2021. Etendu sur 8,6 hectares ...