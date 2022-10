Captation des rentes : « les producteurs n’y échapperont pas » [Bruno Le Maire]

Le ton tenait autant de la mobilisation générale que du rappel à l’ordre. « Nous ne laisserons pas se constituer des rentes sur des prix délirants de l’énergie », a insisté Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il recevait ce 5 octobre les représentants des fournisseurs d’énergie avec Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME. A cette occasion, Bruno Le Maire a annoncé l’instauration du ... Ce contenu est réservé à nos abonnés. Pour lire la suite, vous devez vous abonner ou vous identifier