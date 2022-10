Services système : la libéralisation n’est plus d’actualité

@Ze Energy

« Pour réouvrir le marché français de la réserve secondaire, la Commission de régulation de l’énergie estime qu’il doit réunir plus de participants et offrir des prix moins élevés. Mais c’est justement le mécanisme de marché qui doit faire émerger plus d’acteurs et des prix compétitifs », argumente Corentin Baschet, en charge de l’analyse marché au cabinet de conseil Clean Horizon mais aussi responsable du groupe de travail sur le stockage d’électricité de La Plateforme verte.

Ce groupe réunit 132 développeurs, critiques de la suspension sine die par le régulateur du processus ...