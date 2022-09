UNITe fonce dans le solaire, s’étoffe dans les services système

Historiquement centré sur l’hydroélectricité, UNITe poursuit à marche forcée sa diversification dans l’énergie photovoltaïque. Une stratégie confiée par Alexandre Albanel, président de cette entreprise familiale lyonnaise, à Stéphane Maureau, directeur général arrivé il y a deux ans. Elle est concrétisée entre autres par Xavier Permingeat, directeur du développement en provenance de Neoen. UNITe bénéficie de nouveaux moyens financiers et a entre autres recruté dix prospecteurs fonciers solaires ; il continue à étoffer son équipe, non sans difficultés de recrutement. Le producteur profite par ailleurs de son expérience de 35 ans dans l’hydroélectricité (110 MW en service) et d’une présence dans une cinquantaine de communes.

Le tout aboutit à un portefeuille solaire propulsé en quelques mois à ...