“Les solutions numériques peuvent aider cet hiver” [DG Europe Envision]

Entretien avec Maher Chebbo, DG Europe d’Envision Digital –

Spécialiste des technologies numériques au service de la transition énergétique, Maher Chebbo a passé une vingtaine d’années au sein du groupe allemand SAP (software) et plus récemment occupé des postes à responsabilité chez GE Digital et Accenta. Arrivé chez Envision Digital le 31 mars dernier, il explique à GreenUnivers sa stratégie.

GreenUnivers : L’Europe est en train de traverser l’une des pires crises énergétiques de son histoire. Quel regard portez-vous sur ce qui est en train de se passer ?