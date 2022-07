Waga Energy cherche (toujours) des financeurs

Avec 100 unités prévues d’ici à 2026, Waga Energy doit trouver des financements. Cette entreprise, basée en Isère et issue d’Air Liquide, récupère et purifie le biogaz de décharge pour l’injecter dans le réseau. 15 Wagabox sont en construction en France, et l’entreprise se développe également à l’international, notamment en Espagne et au Canada. « Pour l’instant, nos marchés principaux sont l’Amérique du Nord et l’Europe. Pour faire face à la baisse du gisement sur ces continents dans quelques décennies, nous regardons activement l’Amérique du sud et l’Asie centrale », a expliqué Francesca Consorti, responsable du financement, lors de la 8e conférence GreenUnivers sur le financement des projets d’énergies renouvelables, le 5 juillet à Paris.

« Des banques innovantes »

Pionnière sur sa technologie, Waga Energy a bénéficié ...