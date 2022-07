BayWa offensif dans l’agrivoltaïsme et le solaire flottant

Reportage réalisé aux Pays-Bas à l’occasion d’un voyage de presse organisé par BayWa r.e.

« Ce sont deux technologies que nous avons envie de développer et qui ont beaucoup d’avenir dans un contexte où la consommation de foncier est un sujet qui fait débat ». Thomas Domblides, responsable régional* du développement solaire de BayWa r.e. France est clair sur la place du solaire flottant et de l’agrivoltaïsme dans la stratégie du groupe. « Pour le solaire flottant, nous voulons être les premiers partout dans nos pays d’influence », renchérit-il. BayWa r.e. gère 12 projets agrivoltaïques entre les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche et 200 MW de solaire flottant, repartis entre 13 projets. Le groupe avance sur le marché français, même s’il évite de chiffrer ses objectifs en termes de puissance installée.

Des projets à faire sortir de terre

Dans l’Hexagone, BayWa r.e. développe ...