Enogia et Ademe Investissement alliés dans le tiers financement

Les industriels de l’efficacité énergétique misent de plus en plus sur le tiers financement et le leasing. Après avoir passé un accord de ce type avec Eiffel Investment Group en décembre, le fabricant de machines ORC* Enogia fait de même avec Ademe Investissement. L’opération consiste à financer les achats d’ORC par une société commune baptisée Enogia Assets Industry, détenue à 55% par Enogia et le solde par la structure d’investissement de l’agence de la transition écologique. Un montant maximum ...