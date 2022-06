TotalEnergies veut créer « un géant de l’hydrogène vert »

Ils étaient déjà alliés dans le solaire et le gaz, ils s’associent aujourd’hui dans l’hydrogène vert. TotalEnergies a signé un accord avec le mastodonte indien Adani Enterprises Limited (AEL) pour acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited (Anil). L’objectif est simple : « créer un acteur géant de la production d’hydrogène vert ». Anil vise la production d’un million de tonnes d’hydrogène vert par an d’ici à 2030, en s’appuyant sur de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable d’environ 30 GW. « Notre ...