Biogaz : InnoEnergy à la recherche de modèles d’affaires 100% privés

Le nouveau contexte gazier européen incite InnoEnergy à renforcer ses efforts dans les bioénergies en général et le biogaz en particulier. Déjà investisseur dans plusieurs entreprises de ces secteurs – Arol, Deltalys, Hygen, Naoden ou Enosis qui prépare une levée de fonds – l’accélérateur européen de 380 start-up de la transition écologique s’intéresse à la manière de faire émerger une chaîne de valeur mieux caractérisée, comme il y contribue déjà dans les batteries, le solaire ou l’hydrogène.

Il souhaite prouver le mouvement en marchant et donc aider ses participations à trouver le maximum de débouchés commerciaux, le plus vite possible. D’où la présence de Julien Pech ...