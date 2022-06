EDF investit dans la capture de CO2 et l’énergie osmotique

EDF et le cimentier Vicat investissent 4 M£ (4,69 M€) dans l’entreprise britannique Carbon8, créée en 2006 et dédiée à la minéralisation du CO2. Issue de l’université de Greenwich, sa technologie de capture et séquestration utilise des résidus de l’industrie lourde en combinaison accélérée avec du CO2 pour produire des composés minéraux d’intérêt. Les résidus les plus réactifs doivent être ...