Hydrogène : Sakowin collecte 9 M€

Société technologique orientée vers la production d’hydrogène à partir de biométhane ou de méthane fossile, Sakowin Green Energy collecte 9 M€ en provenance de l’EIC Accelerator et de Bpifrance. Le programme européen de financement d’entreprises innovantes apporte 6,5 M€ en subventions et en investissement, un accès à de nouveaux financeurs et du conseil. Bpifrance fournit 2,5 M€ sous forme d’aide au développement et 500 000€ en prêt d’amorçage.

Procédé sobre

Labellisée Deeptech en mars, lauréate du Grand prix E4SM en 2021, détentrice de trois brevets, la start-up de Fréjus (Var) a ...