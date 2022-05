Obligation CEE : les délégataires demandent un signal rapide

« Une filière qui risque d’être démantelée », « une filière en péril » : les messages se succèdent ces derniers jours, en l’occurrence ici ceux de Sonergia et d’Enalia pour alerter sur le marché des certificats d’économies d’énergie (CEE) et des travaux de rénovation énergétique qu’ils financent. Suite à la rationalisation des aides, en particulier celles des formules bonifiées Coups de pouce, « tout le monde s’attendait à un ralentissement mais pas à un arrêt », formule Bastien Resse. A titre d’illustration, le directeur de la stratégie d’Enalia rappelle que les engagements de travaux d’isolation en régime Coup de pouce sont passés de 480 000 au premier semestre 2021 à 33 000 au second. Les installations de chauffage ont subi aussi un brutal coup d’accordéon.

MaPrimeRénov’ se porte bien

Est-ce si grave que cela, sachant que ...