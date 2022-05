CEE : le Coup de pouce chauffage distribué par de rares opérateurs

Beaucoup de signatures en trompe-l’œil, peu de souscriptions en pratique. La version revue et corrigée de la charte obligatoire pour distribuer la formule “Coup de pouce” pour les appareils de chauffage dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (CEE), paraphée par plusieurs dizaines d’opérateurs, n’est en fait pas appliquée. « Seuls EDF et Sonergia distribuent ce Coup de Pouce », croit savoir un délégataire. De fait, le leader du marché Effy ne le fait plus et préfère attendre « des annonces du gouvernement ». Primes Énergie réserve ses Coups de pouce à son réseau d’artisans et pour les autres canaux, assure la prestation pour les seuls ménages en précarité énergétique.

Sonergia a quand même sauté le pas, pour les chaudières biomasse et espère ...