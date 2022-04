Vestas fait équipe avec GE au Brésil

Le turbinier Vestas confie à l’usine brésilienne de LM Wind Power, filiale de son concurrent américain GE, la fabrication de pales d’éoliennes pour le marché brésilien en priorité et pour l’export « si c’est possible », selon les termes du communiqué de l’industriel danois. L’accord porte sur les pales de ses turbines V150 de 4,2 MW. La production sera assurée par l’usine de Ipojuca, dans l’État de Pernambuco et doit débuter au second semestre.

“Ce partenariat est un bon exemple de la manière dont nous devons développer la chaîne d’approvisionnement dans l’éolien, en nous appuyant sur des composants standard et en partageant les opérations de construction entre fabricants, comme dans le secteur automobile”, explique ...