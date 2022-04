Biogaz : la Française de l’énergie rachète Cryo Pur

La Française de l’Énergie annonce l’acquisition de 94% du capital de Cryo Pur pour un montant de 2,5 M€ « avec un possible complément de rémunération de 3 M€ sous certaines conditions ». Spécialisée dans la valorisation du gaz de mine et du gaz de charbon, la Française de l’énergie (FDE) compte avec cette opération développer un savoir-faire dans « l’épuration et la liquéfaction de tout type de gaz (biogaz, gaz de décharges, gaz de torchère, gaz rares…) ».

7 nouveaux sites en discussion

Fondée en 2015, Cryo Pur a développé un procédé de cryogénisation pour épurer le biogaz, séparer le méthane du CO2 et le liquéfier. Sa technologie est aujourd’hui ...