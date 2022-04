Appels d’offres stockage : la CRE veut accélérer la procédure

A circonstances exceptionnelles, décision exceptionnelle. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a décidé de « ne pas rendre d’avis formel » sur le projet de décret dont elle a été saisie par la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) à propos des appels d’offres stockage. Non pas qu’elle s’oppose à cette procédure, mais plutôt parce qu’elle juge que son organisation telle que prévue dans la loi Climat et Résilience, déclinée dans ce projet de décret, ne tient pas compte des ...