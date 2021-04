RE 2020 : Enerplan ne désarme pas sur le pré-équipement solaire

(@DualSun)

Subsiste-t-il encore une chance pour que les bâtiments d’habitation neufs soient « prêts au solaire » dans le cadre de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020), actuellement en consultation et dont les décret et arrêtés devraient être publiés d’ici l’été ? Le syndicat professionnel Enerplan veut le croire. Lors de l’examen le 25 mars des projets de textes par le Conseil supérieur de l’énergie, ce pré-équipement solaire a fait l’objet d’un amendement voté à l’unanimité par les membres, mais avec avis défavorable du gouvernement, signale Laetitia Brottier, vice présidente d’Enerplan et cofondatrice du fabricant de panneaux solaires DualSun.

Il y aurait une forme de contradiction entre ...