La Vallée de la Seine cherche des projets de transition écologique

Energies renouvelables, mobilité, économie circulaire et transition écologique dans l’industrie. L’Ademe lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) sur ces 4 axes, en partenariat avec les conseils régionaux de Normandie et d’Ile-de-France. Baptisé « Transition écologique et valorisation économique », il est ouvert aux candidatures jusqu’au 17 mai 2021, pour des décisions de financement ...