La péninsule ibérique, nouvel eldorado des EnR et des PPA ?

L’Espagne et le Portugal sont-ils devenus un laboratoire grandeur nature pour la transition énergétique en Europe ? Oui, à en croire les intervenants du webinaire organisé ce 4 mars par GreenUnivers. Les échanges ont mis en évidence les promesses des marchés espagnol et portugais pour les renouvelables, voire pour les batteries et l’hydrogène vert.

Une meilleure rentabilité

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec 6,5 GW raccordés en 2019, ou plus récemment l’attribution de 3 GW par appel d’offres en janvier, l’Espagne à elle seule est une vraie terre d’accueil pour les renouvelables. Sans compter les 60 GW projetés d’ici à 2030, souligne Steven Kassab, PDG de Tevali Partners, qui observe « une véritable ruée » outre-Pyrénées. La société de conseil qu’il a cofondée vient d’ailleurs d’y ouvrir une antenne*.

Pourquoi une telle dynamique ? Grâce à de ...