Le ministère espagnol de la Transition écologique et de la Démographie a publié les résultats de l’appel d’offres d’énergies renouvelables organisé le mois dernier. Sursouscrite trois fois (9 GW déposés), la compétition a permis d’allouer plus de 3 GW de projets EnR (sur 2 GW initialement prévus), dont 5 lots photovoltaïques aux français Akuo Energy et Engie. Les prix ont été extrêmement bas.

