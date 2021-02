Bornes de recharge : Métropolis change de braquet

Après Vincennes et Rueil-Malmaison, au tour d’Issy-les-Moulineaux. Métropolis a officiellement lancé son réseau de recharge électrique dans une troisième commune d’Ile-de-France. Ce groupement privé, constitué de Spie CityNetworks, E-Totem et la Société pour l’investissement dans les infrastructures des territoires (Siit), a été sélectionné l’an dernier par la métropole du Grand Paris. Il ambitionnait au départ l’installation de près de 3000 points de charge d’ici à 2022. « Mais suite au plan 100 000 bornes du gouvernement, nous sommes en train de revoir notre objectif à la hausse, explique Benoit Thieblin, président de Métropolis. Nous visons désormais l’installation de 5 000 points de charge, en densifiant notre maillage et en réorientant notre offre vers ...