(@Ministère de l’Economie et des Finances)

Le décret et l’arrêté organisant la renégociation des tarifs solaires pré-2011 ne sont pas pour tout de suite. Les pouvoirs publics visent l’été, avec des projets de textes envisageables pour fin avril, début mai. D’ici là, les consultations vont se multiplier. Fait rare et même si la rédaction des textes reste confiée à la Direction générale de l’énergie et du climat, l’exécutif a mobilisé à cette fin une mission composée de hauts fonctionnaires de ...