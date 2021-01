RE 2020 : le bâtiment vers le niveau passif ?

La RE 2020 n’a pas que de farouches détracteurs. Elle soulève certes d’intenses débats entre filières d’approvisionnement énergétique et parmi les acteurs du BTP, mais la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments se voit attribuer un « bien mais peut mieux faire » par les spécialistes des constructions passives. « Pour nous, la RE 2020 va dans le bon sens. Elle accroît les exigences et les rapproche du niveau passif », résume Paul-Louis Sadoul, chef de projet au bureau d’études strasbourgeois Solares Bauen et coordinateur de la commission technique de l’association La Maison Passive.

Les promoteurs de la démarche passive revendiquent ...