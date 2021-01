Les taxis Hype partent pour une course à 100 M€

Crédit Thomas Blosseville

Les financeurs spécialisés dans la transition énergétique concrétisent leur nouvel intérêt pour la mobilité hydrogène. En témoignent ces 80 M€ apportés à HysetCo, société holding des taxis Hype à Paris, sous forme de dettes et d’obligations convertibles de différentes durées. L’importante somme finance l’acquisition auprès du groupe BPCE de la vénérable compagnie de taxis Slota et de ses 600 licences et véhicules Peugeot au diesel. Mais aussi leur remplacement par autant de véhicules à hydrogène, “si possible dans les 12 mois qui viennent” selon Loïc Voisin, président de HysetCo.

L’emprunt alimente en outre l’installation de nouvelles stations de ravitaillement en région parisienne. Avec deux sites pour commencer au premier semestre aux portes de Paris, dont un seul sera doté d’un électrolyseur et donc réellement bas carbone. Ces ...